Росія ввела санкції проти низки українських фізичних і юридичних осіб. Факти ICTV дізналися, хто потрапив під санкції, і чому це було зроблено саме зараз.

Проти кого Росія ввела санкції

Нещодавно стало відомо, що РФ вирішила ввести санкції проти України за “недружні дії щодо громадян і юридичних осіб Росії й у відповідь на недружні і такі, що суперечать міжнародному праву дії”.

Через деякий час президент РФ Володимир Путін підписав відповідний указ та доручив розробити санкційні заходи. Сьогодні стало відомо, що саме включають в себе російські санкції проти України.

Санкції включають в себе заморожування безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території Росії. Крім того, зазначені фізичні та юридичні особи не зможуть перераховувати кошти за межі території РФ.

Далі в документі перераховується, які саме структури будуть відповідальні за контроль над виконанням даного рішення. Скасувати санкції можуть тільки у тому випадку, якщо Україна скасує обмежувальні заходи щодо громадян та юридичних осіб РФ.

У списку можна побачити таких відомих держслужбовців як:

Арсен Аваков;

Володимир Ар’єв;

Іван Винник;

Антон Геращенко;

Ірина Геращенко;

Лілія Гриневич;

Василь Грицак;

Мустафа Джемілєв;

Іванна Климпуш-Цинцадзе;

Сергій Князєв;

Сергій Лещенко;

Юрій Луценко;

Олег Ляшко;

Анатолій Матіос;

Ігор Мосійчук;

Віктор Муженко;

Мустафа Найєм;

Володимир Омелян;

Андрій Парубій;

Степан Полторак;

Уляна Супрун;

Андрій Тетерук;

Юлія Тимошенко;

Георгій Тука;

Олександр Турчинов;

Арсеній Яценюк.

Деякі політики вже відреагували на введення Російських санкцій.

– Для тих, у кого немає активів і необхідності їздити в РФ з особистих або комерційних питань, ці санкції є скоріше символічними. Для тих же бізнесменів і політиків у кого є власність в окупованому Криму та на Донеччині – це буде реальна проблема. Їх майно заморожуватимуть та конфісковуватимуть… Що робити Україні у відповідь на пакет російських санкцій? Око за око, зуб за зуб – потрібно вводити нові точкові санкції, спрямовані на економічні інтереси Путіна, російських бізнесменів і чиновників з його найближчого оточення, – написав у Facebook радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Варто наголосити, що багато членів опозиційних партій практично не значаться у числі тих, хто потрапив під санкції РФ.

– По-перше, я давно нев’їзна до РФ, тому мені їхні ці списки не цікаві. По-друге, приємно перебувати в одному списку з пристойними (в більшості своїй) людьми. По-третє, ключова моя задача: робити все, щоб українські та світові санкції проти РФ посилювалися. По-четверте, як говорив колись Віктор Степанович Черномирдін: налякали бабу туфлями на підборах. Взагалі вважаю, що політики, які не потрапили в цей список, повинні задатися питанням: а що ж вони роблять в українській політиці. Є там, щоправда, парочка прізвищ для прикриття своїх, кремлівських, щоб і далі тягнути їх в українську владу під виглядом патріотів і патріоток у вишиванках, – відреагувала на санкційний список РФ перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

Щодо санкцій проти українських компаній, можна сказати, що найбільше Україна експортує в Росію продукти чорної металургії, машинобудування, органічної хімії, папір, картон, пластмаси. А в останні роки головними експортними партнерами нашої країни стали країни Євросоюзу і Китай.

На сьогодні сукупний експорт України до країн Євросоюзу в більш ніж три рази перевищує обсяги експорту в РФ.

Які санкції вводила Україна

Перші санкції України проти Російської Федерації з’явилися після того, як остання окупувала Крим.

За рішенням РНБО України припинила військове співробітництво з РФ. До серпня 2015 року також ще було припинено обслуговування Україною ракетних комплексів, які проводилися на заводі Південмаш.

Майже в 4 рази зменшився товарообіг між Україною та РФ у порівнянні з 2013 роком.

У вересні 2015 року Україна ввела новий тип санкцій проти санкції проти 388 громадян Росії, України, так званих “республік” на Донбасі. Вони передбачали блокування активів, тимчасові обмеження користування майном, запобігання вивозу капіталів за межі України, а також візові обмеження.

Також у списку були й 105 підприємств та громадських організацій: велика кількість найбільших авіакомпаній Росії, підприємства Військово-промислового комплексу Росії, кредитні організації, телекомпанії.

Наступне розширення санкцій пройшло у 2017 році, коли в Україні заблокували такі популярні російські сервіси, як соціальні мережі ВКонтакте та Однокласники, сайти Mail.ru. За цим рішенням послідкували й санкції проти низки російських ЗМІ.

Навіщо Росія ввела санкції

Багато політологів вже висловили свою думку щодо введення санкцій РФ проти України. І всі сходяться на тому, що цей список просто смішний.

– Санкції Росії – смішний список, який ніяк не впливає на тих, хто в нього потрапив. Невеликий ефект може бути на компанії, але після торгової війни, яку Росії почала у 2013 році, основної шкоди вже завдано і тепер важеля тиску не залишилося. Тим більше, що санкції стосуються не торгової діяльності, а виведення капіталу з Росії. А оскільки ні у кого з юридичних осіб там немає ніяких рахунків (за рідкісним винятком повних ідіотів, яких звичайно ж не можна виключати), то й санкції мають чисто символічний піар характер, – висловив свою думку інвестбанкір Сергій Фурса.

Особливо важко зрозуміти включення до списку санкцій такої людини, як виконувача обов’язків міністра охорони здоров’я Уляни Супрун. Адже у неї навряд чи є які-небудь “заощадження” в Росії.

– Цей список не має ніякого санкційно-економічного значення. Так як в списку змішані і коні, і люди – тобто, й справжні вороги Росії, й російські агенти, які працюють в Україні, перебувають на зарплаті в РФ та просувають інтереси країни-агресора… Ті, які потрапили в цей список, але працюють на Москву – ті й далі працюватимуть й отримуватимуть гонорари в рублях на рахунки у російських банках. Але зате ця частина списку зможе (і буде) тепер всюди говорити: Дивіться, я в списку санкцій Кремля. Отже я справжній патріот України і ворог Росії, – пояснив аналітик Олег Пономар.

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Тим не менш, велику увагу потрібно звертати на тих людей, яких у списку немає, і багато хто відразу ж звернув увагу, що президент Петро Порошенко не потрапив під санкції Кремля. Хоча проти нього просто не можуть ввести санкції.

– Про російський список санкцій. Важливо не хто там є, а кого там немає. Ось на це варто звернути увагу. Що стосується фігурантів цього списку, то багато українських політиків сприймуть свою присутність там як велику нагороду. А деяким це ще допоможе на виборах… Ставлять питання – чому в списку російських санкцій проти України немає президента Порошенко. З тієї ж причини, чому у всіх санкційних списках (американських, європейських, наших) немає Президента Путіна. Проти керівників держав не вводять санкції, – пояснив український політолог Володимир Фесенко.

З тієї ж причини до списку санкцій не потрапив і прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Однак президент Порошенко, так би мовити, опосередковано потрапив під російські санкції через свого сина.

Не секрет, що РФ і раніше обмежувала економічне співробітництво з Україною, але робила це без настільки великого розголосу. Ухвалення рішення ввести санкції саме зараз може говорити про кілька цілей Росії.

– Задають питання: а чому саме сьогодні з’явився цей список? Теоретично це могло бути і вчора і завтра. Але не виключено, що це зроблено спеціально, щоб інформаційно перебити новини про візит А.Меркель до Києва, відвернути увагу від цього набагато більше важливої ​​події, – заявив Фесенко.

Крім того, така політика може бути спрямована і на “внутрішнього споживача” Росії, адже влада часто намагається перевести увагу людей від актуальних проблем на події, пов’язані з нашою країною.

– Думаю, що нинішній широкий розголос та обговорення, майже на всіх російських пропагандистських ток-шоу, введених проти України санкцій пов’язано з тим, що російська влада намагається відволікти суспільство від більш важливих тем. Наприклад, не говорять про поширення масових протестів на Кавказі, не обговорюють трагедію в Керчі, тому що російська влада не може визнавати свою слабкість у захисті мирних громадян, – розповів політичний експерт Олександр Мусієнко.

Варто додати, що в Кабінеті міністрів пообіцяли провести розрахунки та розповісти, як саме санкції РФ вплинули на економіку України. За словами заступника міністра фінансів Сергія Верланова, даний процес займе менше місяця.

Підводячи підсумки, можна сказати, що санкції Кремля не є чимось новим, а людям, проти яких їх ввели, не несуть ніяких загроз. Можливо, більший збиток отримають компанії, що потрапили до санкційного списку. Але багато українських підприємств й так обмежили роботу з Росією. Тому, для того, щоб адекватно оцінити збиток, доведеться чекати звіту Кабміну.

Ну й наостанок чудова реакція секретаря РНБО Олександра Турчинова:

– Налякали їжаків голим задом! На мою думку, це єдиний можливий коментар, який можна дати щодо російських санкцій проти України.

До слова, депутати Європарламенту затвердили резолюцію про посилення санкцій проти РФ у разі загострення ситуації в Азовському морі.

Владислав Бомбела