МИД Украины отреагировало на введение Россией санкций против Украины и заявило, что расценивает этот шаг, как продолжение агрессии.

Об этом говорится на сайте МИД Украины.

– В Министерстве иностранных дел Украины расценивают введение Кремлем так называемых санкций против физических и юридических лиц Украины как продолжение агрессии. Оправдание государством-агрессором своих действий являются надуманными и манипулятивными, а сами специальные экономические меры не имеют ничего общего с международным правом, – говорится в заявлении.

Также в МИД добавили, что Украина будет принимать все необходимые меры с целью защиты интересов юридических и физических лиц Украины как в рамках национального законодательства, так и с использованием инструментов международного права.

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Напомним, что Российская Федерация ввела санкции против 322 граждан и 68 компаний Украины.