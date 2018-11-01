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Повлияют ли санкции РФ на экономику Украины – ответ НБУ

В НБУ считают, что санкции России против Украины не будут влиять на макроэкономическую стабильность страны.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова во время брифинга.

– Дать глубокую оценку мы пока не можем. Что касается контрсанкций, то Украина ввела санкции намного раньше, поэтому определенные контрмеры мы уже применили. Что касается того, как именно это повлияет на макрофинансовую стабильность, то следует сказать следующее: большинство санкций применено против физических лиц, то есть санкции касаются блокирования безналичных денежных средств, активов, ценных бумаг, всего, что находится на счетах российских банков в России, – сказала она.

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По надеждам Рожковой, даже если госчиновники и имели собственные сбережения в России, это никак не влияет на макростабильность Украины.

Если говорить о юридических лицах, то среди банков там есть только один Кредит Днепр.

– И я хочу верить, что он никаких операций с Россией не имеет, – отметила первый заместитель главы НБУ.

Напомним, сегодня Российская Федерация ввела санкции против Украины.

Фото: пресс-служба НБУ

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