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Санкції Росії проти України – реакція МЗС

МЗС України відреагувало на введення Росією санкцій проти України і заявило, що розцінює цей крок, як продовження агресії.

Україна Росія

Про це йдеться на сайті МЗС України.

– У Міністерстві закордонних справ України розцінюють запровадження Кремлем так званих санкцій проти фізичних та юридичних осіб України як продовження агресії. Виправдання державою-агресором своїх дій є надуманими і маніпулятивними, а самі спеціальні економічні заходи не мають нічого спільного з міжнародним правом, – йдеться у заяві.

Також у МЗС додали, що Україна вживатиме усіх необхідних заходів з метою захисту інтересів юридичних та фізичних осіб України як в рамках національного законодавства, так і з використанням інструментів міжнародного права.

Читайте: 322 громадян і 68 компаній – Росія ввела санкції проти України (ДОКУМЕНТ)

Нагадаємо, що Російська Федерація ввела санкції проти 322 громадян і 68 компаній України.

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