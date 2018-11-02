В российских санкциях против украинских компаний и граждан четко просматривается два вектора.

– В “зеркальном” санкционном списке РФ, который стал топ-темой четверга, многие усмотрели аллогичность. Действительно, персональный список предельно разноплановый, в нем нашлось место как политическим и бизнес-тяжеловесам, так и политическим “вшам”, для которых присутствие в такой компании станет вершиной их политкарьеры. Логика на самом деле есть и вполне отчетливая, – пишет в Facebook политолог Андрей Золотарев.

В персональном списке эксперт усматривает два вектора. Один вектор ориентирован на российский внутриполитический дискурс.

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– В его рамках список насыщен как “ястребами” из “партии войны до победного конца” так и медийно-клоунскими персонажами вроде Гаврилюка и Парасюка. Спрашивается для чего? Ответ предельно ясен – аудитории ток-шоу, потребителям политической информации, необходимо продемонстрировать то, как карают за антироссийскую позицию. По крайней мере, создать видимость. Тем более, что такого рода требования давно озвучиваются в российских медиа и политической среде, – отмечает Золотарев.

Второй вектор, пишет он, внешний, и нацелен он на ту часть украинского политикума, которую можно отнести к “партии мира”.

– Оппоненты относят их к разряду пророссийских политиков, однако это не более чем устаревшее пропагандистское клише. Наверное, просто перед началом нового электорального цикла Кремль используя политику “кнута и пряника”, мотивирует этот фланг украинской политики если не к сдаче в плен, то к более активной, даже радикальной позиции, – уверен Золотарев.

По его словам, теперь сигналы в виде кнута вполне отчетливо видны в адрес “газовиков” и в адрес акционеров “За життя”, как в персональной части санкционного списка, так и в перечне предприятий.

– А кто-то наоборот, в виде пряника получил временную отсрочку в виде не включения в список, – подытожил эксперт.

Напомним, 1 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о введении санкций в отношении Украины. Согласно документу, опубликованному на сайте российского правительства, санкции предусматривают блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала за пределы России.

В список попали 322 физических лица и 68 юридических лиц.

Среди физлиц: Арсен Аваков, Арсений Яценюк, Дмитрий Ярош, Олег Тягнибок, Александр Турчинов, Юлия Тимошенко, Алексей Порошенко, Андрей Парубий, Юрий Луценко, Виктор Чумак, Андрей Коболев, Владимир Омелян, Андрей Билецкий, Олег Ляшко, Сергей Власенко, Константин Жеваго, Константин Григоришин, Виктор Пинчук, Галина и Александр Гереги, Евгений Геллер, Андрей Веревский, Геннадий Боголюбов, Сергей и Александр Буряки, Леонид Черновецкий, Александр Ярославский и другие.

Среди юридических лиц в списке санкций: АвтоКрАЗ, Черкасский Азот, Банк Кредит Днепр, Валки-Ильменит, ВостГОК, Днепразот, Концерн Галнафтогаз, Мироновский хлебопродукт, Нибулон, Укрспирт, ХТЗ, FOZZY Group, Кернел и другие.

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