У російських санкції проти українських компаній і громадян чітко проглядається два вектори.

– У “дзеркальному” списку санкцій РФ, який став топ-темою четверга, багато хто угледів алогічность. Дійсно, персональний список гранично різноплановий, в ньому знайшлося місце як політичним і бізнес-ваговикам, так і політичним “вошам”, для яких присутність у такій компанії стане вершиною їх політкар’єри. Логіка насправді є і цілком виразна, – пише у Facebook політолог Андрій Золотарьов.

У персональному списку експерт вбачає два вектора. Один вектор орієнтований на російський внутрішньополітичний дискурс.

Читайте: Санкції Росії проти України – реакція МЗС

– У його рамках список насичений як “яструбами” з “партії війни до переможного кінця” так і медійно-клоунськими персонажами на кшталт Гаврилюка та Парасюка. Питається для чого? Відповідь очевидна – аудиторії ток-шоу, споживачам політичної інформації, необхідно продемонструвати те, як карають за антиросійську позицію. Принаймні, створити видимість. Тим більше, що такого роду вимоги давно озвучуються в російських медіа та політичному середовищі, – відзначає Золотарьов.

Другий вектор, пише він, зовнішній, і націлений він на ту частину українського політикуму, яку можна віднести до “партії миру”.

– Опоненти відносять їх до розряду проросійських політиків, проте це не більш ніж застаріле пропагандистське кліше. Напевно, просто перед початком нового електорального циклу Кремль, використовуючи політику “батога і пряника”, мотивує цей фланг української політики якщо не до здачі у полон, то до більш активної, навіть радикальної позиції, – упевнений Золотарьов.

За його словами, тепер сигнали у вигляді батога цілком чітко видно на адресу “газовиків” і на адресу акціонерів “За життя”, як в персональній частині списку санкцій, так і в переліку підприємств.

– А хтось навпаки, у вигляді пряника отримав тимчасову відстрочку у вигляді невключення до списку, – підсумував експерт.

Нагадаємо, 1 листопада прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову про введення санкцій відносно України. Згідно з документом, опублікованим на сайті російського уряду, санкції передбачають блокування безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території Росії, а також заборону на виведення капіталу за межі Росії.

До списку потрапили 322 фізичних особи та 68 юридичних осіб.

Серед фізосіб: Арсен Аваков, Арсеній Яценюк, Дмитро Ярош, Олег Тягнибок, Олександр Турчинов, Юлія Тимошенко, Олексій Порошенко, Андрій Парубій, Юрій Луценко, Віктор Чумак, Андрій Коболєв, Володимир Омелян, Андрій Білецький, Олег Ляшко, Сергій Власенко, Костянтин Жеваго, Костянтин Григоришин, Віктор Пінчук, Галина та Олександр Гереги, Євген Геллер, Андрій Веревський, Геннадій Боголюбов, Сергій і Олександр Буряки, Леонід Черновецький, Олександр Ярославський та інші.

Серед юридичних осіб в списку санкцій: АвтоКрАЗ, Черкаський Азот, Банк Кредит Дніпро, Валки-Ільменіт, СхідГЗК, Дніпроазот, Концерн Галнафтогаз, Миронівський хлібопродукт, Нібулон, Укрспирт, ХТЗ, FOZZY Group, Кернел та інші.

Фото: Dreamstime