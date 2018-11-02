В Киеве открылся Veteran Hub – центр предоставления услуг ветеранам АТО и их близким.

1 ноября 2018 в Киеве, на 20-м этаже телецентра Карандаш, открылся Veteran Hub – совместный проект Фонда Елены Пинчук, Виктора Пинчука и ОО Собратья.

Veteran Hub – это первое открытое пространство для ветеранов и общественных организаций, работающих в сфере ветеранских дел. Veteran Hub объединяет административный центр для оказания услуг по социальной, психологической, юридической поддержке и образовательную платформу для общественно важных мероприятий.

В презентации проекта приняли участие учредители фондов Виктор Пинчук и Елена Пинчук, глава Veteran Hub Ивона Костина, мэр Киева Виталий Кличко, а также руководители правительственных учреждений, иностранные послы и представители международных организаций.

– О ветеранах часто говорят: “Им нужно помочь найти свое место в жизни”. Это не так. Те, кто защитил нас и всю страну, уже нашли свое место в жизни: ВПЕРЕДИ. Их энергия, мужество и патриотизм – это бесценный человеческий капитал. Ветераны были впереди на линии фронта, они могут и должны быть впереди линии изменения и обновления. И чем больше их там будет – тем дальше продвинется наша страна. Поэтому мы и запускаем вместе с нашими партнерами этот проект. Мы верим, что он поможет ветеранам реализовать себя для Украины, – сказал Виктор Пинчук.

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Veteran Hub – что это

По статистическим данным Государственной службы по делам ветеранов войны и участников АТО в Киеве проживают 22549 ветеранов АТО, а в Киевской области – 17 671. Из них 411 человек с инвалидностью, полученной в результате военных действий.

Veteran Hub создан для централизованного предоставления услуг ветеранам, работникам сектора безопасности (полиции и спасателям), их родным и близким, членам семей военнослужащих, пропавших без вести, заложников, погибших, а также для поддержки процесса их интеграции в гражданскую жизнь.

Сегодня Veteran Hub объединил семь различных общественных организаций. Они будут оказывать психосоциальные услуги, сохраняя собственную организационную и коммуникационную идентичность. Организации объединены в едином пространстве, чтобы сделать существующие услуги более доступными и удобными для людей с разным опытом и потребностями.

Veteran Hub продолжает стратегию, направленную на сохранение жизни и здоровья военнослужащих и добровольцев, которая сформировалась в 2014-2015 годах в рамках проекта Виктора и Елены Пинчук Медсанбат, в частности, в сотрудничестве с ОО Собратья. Этот проект был направлен на подготовку военных медиков разного уровня по стандартам НАТО и разработку украинских стандартов тактической медицины.

Как работает Veteran Hub

Veteran Hub работает с 10.00 до 22.00 ежедневно, без выходных. Для получения услуг необходимо лично обратиться в Veteran Hub. Однако уже вскоре появится возможность регистрации через единую электронную систему.

Сначала посетитель проходит первичную регистрацию на первом этаже, где указывает свои контактные данные. А на двадцатом этаже его встречают первичные консультанты, которые в зависимости от запроса посетителя направляют его к той организации-резиденту, которая может удовлетворить его запрос.

Кроме того, в Veteran Hub будут регулярно происходить образовательные мероприятия. В будущих планах Veteran Hub открытие тренировочного центра, мобильных офисов и представительств в регионах.

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