У Києві відкрився Veteran Hub – центр надання послуг ветеранам АТО та їх близьким.

1 листопада 2018 року у Києві, на 20-му поверсі телецентру Олівець, відкрився Veteran Hub – спільний проект фондів Олени Пінчук, Віктора Пінчука та ГО Побратими.

Veteran Hub – це перший відкритий простір для ветеранів та громадських організацій, що працюють у сфері ветеранських справ. Veteran Hub поєднує адміністративний центр для надання послуг із соціальної, психологічної, юридичної підтримки та освітню платформу для суспільно важливих заходів.

У презентації проекту взяли участь засновники фондів Віктор Пінчук та Олена Пінчук, голова Veteran Hub Івона Костина, мер Києва Віталій Кличко, а також керівники урядових установ, іноземні посли та представники міжнародних організацій.

– Про ветеранів часто кажуть: “Їм треба допомогти знайти своє місце у житті”. Це не так. Ті, хто захистив нас і всю країну, вже знайшли своє місце у житті: ПОПЕРЕДУ. Їх енергія, мужність та патріотизм – це безцінний людський капітал. Ветерани були попереду на лінії фронту, вони можуть і мають бути попереду на лінії змін та оновлення. І чим більше їх там буде – тим далі просунеться наша країна. Тому ми і запускаємо разом з нашими партнерами цей проект. Ми віримо, що він допоможе ветеранам реалізувати себе для України, – сказав Віктор Пінчук.

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Veteran Hub – що це

За статистичними даними Державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО у Києві проживають 22 549 ветеранів АТО, а в Київській області – 17 671. З них 411 осіб з інвалідністю, отриманою внаслідок військових дій.

Veteran Hub створений задля централізованого надання послуг ветеранам, працівникам сектору безпеки (поліції та рятувальникам), їх рідним та близьким, членам родин військових, зниклих без вісти, заручників, загиблих, а також для підтримки процесу їх інтеграції у цивільне життя.

Сьогодні Veteran Hub об’єднав сім різних громадських організацій. Вони будуть надавати психосоціальні послуги, зберігаючи власну організаційну та комунікаційну ідентичність. Організації об’єднані в єдиному просторі, аби зробити існуючі послуги більш доступними та зручними для людей з різним досвідом та потребами.

Veteran Hub продовжує стратегію, спрямовану на збереження життя та здоров’я військових та добровольців, яка сформувалася у 2014-2015 роках в рамках проекту Віктора та Олени Пінчук Медсанбат, зокрема, у співпраці з ГО Побратими. Цей проект був спрямований на підготовку військових медиків різного рівня по стандартах НАТО та розробку українських стандартів тактичної медицини.

Як працює Veteran Hub

Veteran Hub працює з 10.00 до 22.00 щодня, без вихідних. Для отримання послуг потрібно особисто звернутися до Veteran Hub. Проте вже незабаром з’явиться можливість реєстрації через єдину Електронну систему.

Спершу відвідувач проходить первинну реєстрацію на першому поверсі, де вказує свої контактні дані. А на двадцятому поверсі його зустрічають первинні консультанти, які залежно від запиту відвідувача скеровують його до тієї організації-резидента, яка може задовольнити його запит.

Окрім того, у Veteran Hub будуть регулярно відбуватись освітні заходи. У майбутніх планах Veteran Hub відкриття тренувального центру, мобільних офісів та представництв у регіонах.

Veteran Hub в соціальних мережах:

Instagram: veteran_hub

FB: @VeteranHubUa