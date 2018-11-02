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Наша відповідь санкціям: у Маріуполі затримали судно з “ЛНР”

У Маріуполі заарештували судно, яке перевозило з порту Росії у Бельгію продукцію Алчевського металургійного комбінату, який знаходиться у “ЛНР”.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Він додав, що всі причетні особи будуть притягнуті до відповідальності за статтею про фінансування тероризму.

– Наша відповідь санкціям, – написав він і додав фотографії затриманого судна.

На знімках видно, що воно називається Comet.

Читайте: Санкції Росії проти України – реакція МЗС

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