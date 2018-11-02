Збройні сили України провели бойові стрільби поблизу окупованого Росією Криму із зенітних ракетних комплексів Бук-М1 та С-300 різних модифікацій.
Про це повідомляє прес-служба командування Повітряних сил ЗСУ на сторінці у Facebook.
– 1-го листопада у Херсонській області на державному полігоні Ягорлик відбулись бойові стрільби зенітних ракетних підрозділів ЗРК С-300ПС, С-300ПТ, Бук-М1, – йдеться в повідомленні.
Також пройшли контрольні льотні випробування ракет до ЗРК С-125М1 та державні випробування модернізованого ЗРК Оса-АКМ.
ЗСУ випробували Бук-М1, С-300 та Осу на стрільбах біля Криму / 13 фотографий
Читайте: Trident Juncture 2018: Україну запросили на навчання НАТО
Бойові стрільби, контрольні льотні випробування зенітних керованих ракет середньої та малої дальності триватимуть до 4 листопада.
Нагадаємо, підрозділи прикордонників провели тактико-спеціальні навчання біля Азовського моря.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+