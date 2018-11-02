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ЗСУ випробували Бук-М1, С-300 та Осу на стрільбах біля Криму

Збройні сили України провели бойові стрільби поблизу окупованого Росією Криму із зенітних ракетних комплексів Бук-М1 та С-300 різних модифікацій. 

Про це повідомляє прес-служба командування Повітряних сил ЗСУ на сторінці у Facebook.

– 1-го листопада у Херсонській області на державному полігоні Ягорлик відбулись бойові стрільби зенітних ракетних підрозділів ЗРК С-300ПС, С-300ПТ, Бук-М1, – йдеться в повідомленні.

Також пройшли контрольні льотні випробування ракет до ЗРК С-125М1 та державні випробування модернізованого ЗРК Оса-АКМ.

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ЗСУ випробували Бук-М1, С-300 та Осу на стрільбах біля Криму / 13 фотографий

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Бойові стрільби, контрольні льотні випробування зенітних керованих ракет середньої та малої дальності триватимуть до 4 листопада.

Нагадаємо, підрозділи прикордонників провели тактико-спеціальні навчання біля Азовського моря.

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