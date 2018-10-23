С 25 октября по 7 ноября пройдут учения НАТО, в которых из более 40 стран-партнеров примут участие только 5, в том числе Украина.

– Украина будет представлена ​​штатными офицерами в штабах. В целом из 41 страны-партнера НАТО лишь 5 стран участвуют и среди них Украина, – рассказал в комментарии Укринформу заместитель начальника штаба – начальник главного управления военного партнерства Стратегического командования по операциям НАТО Одд Эгил Педерсен.

По его словам, участие в военных учениях примут представители Швеции, Финляндии, Украины, Грузии и Иордании.

Многонациональные учения НАТО Trident Juncture будут проходить с 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии, в Балтийском море и Северной Атлантике, включая Исландию и воздушное пространство Финляндии и Швеции.

Читайте: Крупнейшие в истории: в Украине стартовали учения НАТО

Напомним, 3 сентября президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об изменениях в Конституцию относительно стремления Украины к интеграции в НАТО и Евросоюз.