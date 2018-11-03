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ООС: враг применил запрещенное вооружение

В течение суток боевики 22 раза открывали огонь по позициям украинских военных. В том числе, враг один раз применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

– Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Авдеевка, Пески, Марьинка, Красногоровка, Богдановка, Строгнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино, – отметили в пресс-центре ООС.

В Мариупольском направлении, вблизи Павлополя, боевики били минометами калибра 82 мм.

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Возле Станицы Луганской враг прицельно обстрелял позиции украинских военных из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также боевики вели прицельный огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Широкино.

В результате боевых действий потерь среди личного состава ООС не было.

Напомним, журналист Фактов показал тактику обстрелов боевиков на Светлодарск дуге.

Фото: military_tv_ua

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