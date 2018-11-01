Слышишь свист пули – значит она уже позади: Светлодарская дуга под пулеметным дождем

На Светлодарской дуге продолжают взрываться снаряды и летать пули. Чтобы подойти к крайним позициям, надо пройти через пулеметный дождь врага. Пророссийские боевики реагируют на любое движение в украинских окопах. Бойцы говорят, что часто слышал свист пуль, но это их не страшит, так как если слышен свист – значит пуля уже позади.

Под звуки стрельбы террористы маскируют гул моторов боевой машины пехоты. 73-миллиметровые пушки которой наносят вред равноценный минометному удару.

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БМП-1 гатит с большого расстояния. Сделав несколько выстрелов, боевики меняют позиции.

После того как вражескую технику удается отогнать, кажется на позиции возвращается тишина. Однако она обманчива. Утолить врага удается далеко за полночь. Как последний боевой аргумент противник забрасывает гранатометные выстрелы и до утра стрельба стихает.

К слову, Факты ICTV сообщали, что боевики начали масштабную “предвыборную кампанию” на Донбассе.

Опубликовано Ноябрь, 01 в 21:07



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