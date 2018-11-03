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ООС: ворог застосував заборонене озброєння

Протягом доби бойовики 22 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових. У тому числі, ворог один раз застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

– Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Станиця Луганська, Авдіївка, Піски, Мар’їнка, Красногорівка, Богданівка, Строгнатівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине, – зазначили у прес-центрі ООС.

У Маріупольському напрямку, поблизу Павлополя, бойовики били мінометами калібру 82 мм.

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Біля Станиці Луганської ворог прицільно обстріляв позиції українських військових з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Також бойовики вели прицільний вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік Широкино.

Внаслідок бойових дій втрат серед особового складу ООС не було.

Нагадаємо, журналіст Фактів показав тактику обстрілів бойовиків на Світлодарській дузі.

Фото: military_tv_ua

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