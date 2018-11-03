В Луганской области правоохранительные органы нашли арсенал с оружием на территории заброшенного детского лагеря.
В селе Щедрищево (Луганская область) сотрудники полиции нашли большие тайники с оружием и боеприпасами, которые хранились на территории заброшенного детского лагеря, сообщает пресс-служба Нацполиции.
Во время обысков специалисты изъяли:
- 4 гранатомета РПГ-22;
- 130 гранатометных выстрелов ПГ-7;
- 4 гранатомета РПГ-26;
- 140 пороховых зарядов к выстрелам ПГ-7;
- 246 корпусов гранат;
- 339 взрывателей;
- 80 патронов калибра 14,5 мм с подрывателями МДЗ;
- 5 дымовых мин ДМ-11;
- 70 дымовых гранат РДГ-2Б;
- 701 выстрел ВОГ;
- 5 выстрелов к РПГ;
- 4 реактивных двигателя;
- 2 снаряда 30 мм;
- 2 боевые части ПГ 22;
- 54 тыс. патронов различного калибра.
Сейчас правоохранители пытаются установить личности людей, которым принадлежит арсенал оружия.
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К слову, советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил, что России нужно покинуть Крым и Донбасс.
Фото: пресс-служба Нацполиции