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В заброшенном детском лагере Луганской области нашли тайники с оружием

В Луганской области правоохранительные органы нашли арсенал с оружием на территории заброшенного детского лагеря.

Боєприпаси

В селе Щедрищево (Луганская область) сотрудники полиции нашли большие тайники с оружием и боеприпасами, которые хранились на территории заброшенного детского лагеря, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Во время обысков специалисты изъяли:

  • 4 гранатомета РПГ-22;
  • 130 гранатометных выстрелов ПГ-7;
  • 4 гранатомета РПГ-26;
  • 140 пороховых зарядов к выстрелам ПГ-7;
  • 246 корпусов гранат;
  • 339 взрывателей;
  • 80 патронов калибра 14,5 мм с подрывателями МДЗ;
  • 5 дымовых мин ДМ-11;
  • 70 дымовых гранат РДГ-2Б;
  • 701 выстрел ВОГ;
  • 5 выстрелов к РПГ;
  • 4 реактивных двигателя;
  • 2 снаряда 30 мм;
  • 2 боевые части ПГ 22;
  • 54 тыс. патронов различного калибра.

Сейчас правоохранители пытаются установить личности людей, которым принадлежит арсенал оружия.

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К слову, советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил, что России нужно покинуть Крым и Донбасс.

Фото: пресс-служба Нацполиции

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