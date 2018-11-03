В Луганской области правоохранительные органы нашли арсенал с оружием на территории заброшенного детского лагеря.

В селе Щедрищево (Луганская область) сотрудники полиции нашли большие тайники с оружием и боеприпасами, которые хранились на территории заброшенного детского лагеря, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Во время обысков специалисты изъяли:

4 гранатомета РПГ-22;

130 гранатометных выстрелов ПГ-7;

4 гранатомета РПГ-26;

140 пороховых зарядов к выстрелам ПГ-7;

246 корпусов гранат;

339 взрывателей;

80 патронов калибра 14,5 мм с подрывателями МДЗ;

5 дымовых мин ДМ-11;

70 дымовых гранат РДГ-2Б;

701 выстрел ВОГ;

5 выстрелов к РПГ;

4 реактивных двигателя;

2 снаряда 30 мм;

2 боевые части ПГ 22;

54 тыс. патронов различного калибра.

Сейчас правоохранители пытаются установить личности людей, которым принадлежит арсенал оружия.

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К слову, советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил, что России нужно покинуть Крым и Донбасс.

Фото: пресс-служба Нацполиции