У Луганській області правоохоронці знайшли арсенал зі зброєю на території покинутого дитячого табору.

У селі Щедрищево (Луганська область) співробітники поліції знайшли великі схрони зі зброєю та боєприпасами, які зберігалися на території покинутого дитячого табору, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Під час обшуків фахівці вилучили:

4 гранатомети РПГ-22;

130 гранатометних пострілів ПГ-7;

4 гранатомети РПГ-26;

140 порохових зарядів до пострілів ПГ-7;

246 корпусів гранат;

339 детонаторів;

80 патронів калібру 14,5 мм з підривниками МДЗ;

5 димових мін ДМ-11;

70 димових гранат РДГ-2Б;

701 постріл ВОГ;

5 пострілів до РПГ;

4 реактивні двигуни;

2 снаряди 30 мм;

2 бойові частини ПГ 22;

54 тис. набоїв різного калібру.

Наразі правоохоронці намагаються встановити особи людей, яким належить арсенал зброї.

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До слова, радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон заявив, що Росії потрібно покинути Крим і Донбас.

Фото: прес-служба Нацполіції