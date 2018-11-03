У Луганській області правоохоронці знайшли арсенал зі зброєю на території покинутого дитячого табору.
У селі Щедрищево (Луганська область) співробітники поліції знайшли великі схрони зі зброєю та боєприпасами, які зберігалися на території покинутого дитячого табору, повідомляє прес-служба Нацполіції.
Під час обшуків фахівці вилучили:
- 4 гранатомети РПГ-22;
- 130 гранатометних пострілів ПГ-7;
- 4 гранатомети РПГ-26;
- 140 порохових зарядів до пострілів ПГ-7;
- 246 корпусів гранат;
- 339 детонаторів;
- 80 патронів калібру 14,5 мм з підривниками МДЗ;
- 5 димових мін ДМ-11;
- 70 димових гранат РДГ-2Б;
- 701 постріл ВОГ;
- 5 пострілів до РПГ;
- 4 реактивні двигуни;
- 2 снаряди 30 мм;
- 2 бойові частини ПГ 22;
- 54 тис. набоїв різного калібру.
Наразі правоохоронці намагаються встановити особи людей, яким належить арсенал зброї.
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До слова, радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон заявив, що Росії потрібно покинути Крим і Донбас.
Фото: прес-служба Нацполіції