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У покинутому дитячому таборі Луганської області знайшли схрони зі зброєю

У Луганській області правоохоронці знайшли арсенал зі зброєю на території покинутого дитячого табору.

Боєприпаси

У селі Щедрищево (Луганська область) співробітники поліції знайшли великі схрони зі зброєю та боєприпасами, які зберігалися на території покинутого дитячого табору, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Під час обшуків фахівці вилучили:

  • 4 гранатомети РПГ-22;
  • 130 гранатометних пострілів ПГ-7;
  • 4 гранатомети РПГ-26;
  • 140 порохових зарядів до пострілів ПГ-7;
  • 246 корпусів гранат;
  • 339 детонаторів;
  • 80 патронів калібру 14,5 мм з підривниками МДЗ;
  • 5 димових мін ДМ-11;
  • 70 димових гранат РДГ-2Б;
  • 701 постріл ВОГ;
  • 5 пострілів до РПГ;
  • 4 реактивні двигуни;
  • 2 снаряди 30 мм;
  • 2 бойові частини ПГ 22;
  • 54 тис. набоїв різного калібру.

Наразі правоохоронці намагаються встановити особи людей, яким належить арсенал зброї.

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До слова, радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон заявив, що Росії потрібно покинути Крим і Донбас.

Фото: прес-служба Нацполіції

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