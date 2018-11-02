Иерархи украинских церквей сейчас в глазах Константинополя имеют одинаковый статус – иерархов Вселенского престола.

Отмена юрисдикции Российской церкви над украинским епископатом недавним решением синода Вселенского патриархата прировняла всех православных архиереев Украины к служителями Вселенского престола, которые должны ждать директивы Константинополя относительно своих дальнейших действий.

Об этом заявил влиятельный архиерей Константинопольской церкви, представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей, доктор богословия, который давно и глубоко занимается украинской проблематикой, архиепископ Тельмиський Иов (Геча), пишет BBC Украина.

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– Отменой акта 1686 отменена администрация Московской церковью Киевской митрополии и всех епархий в Украине. С канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине УПЦ МП больше не существует. Все архиереи теперь в Украине де-факто согласно этому решению синода является архиереями Вселенского престола, и они теперь должны ждать директиву Вселенского патриархата относительно своего дальнейшего функционирования и существования в перспективе предоставления автокефалии Православной церкви в Украине, – объясняет Иов.

Как известно, синод Вселенского патриархата закончил свою 3-дневную работу в Стамбуле, начавшуюся 9 октября. Следующий Синод пройдет 9-11 ноября.

За время работы синод подтвердил уже принятое решение о том, чтобы Вселенский Патриархат приступил к оказанию автокефалии Церкви Украины.

Фото: Главком