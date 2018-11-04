В УПЦ МП заявляють про листа з Константинополя до українських церков, який нібито забороняє Філарету та Макарію брати участь у виборах глави нової УПЦ.

Вселенський патріархат нібито надіслав листа до УПЦ КП і УАПЦ, у якому повідомив про неможливість участі глав цих церков у виборах глави нової УПЦ.

Про це заявив митрополит з УПЦ МП Антоній.

– Є цікава інформація з кількох джерел про те, що є лист із Фанара (історичний район в Константинополі, де розташована резиденція Константинопольського патріарха. – Ред.), направлений і в так званий Київський патріархат, і в Автокефальну церкву, згідно з яким у виборах не можуть брати участь ані Філарет, ані Макарій, – заявив Антоній.

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– Тому, мабуть, слова на недавній прес-конференції про те, що долю цих зборів повинен вирішити Фанар, виходять саме з цього. Тобто потрібно переконати все ж Фанар, щоб він цей свій принциповий підхід якимось чином скасував, – припустив він.

Нагадаємо, у Константинополі заявили про скасування УПЦ МП в Україні з канонічної точки зори.