Бывший глава Апелляционного суда АР Крым Валерий Чернобук, которого задержали 3 ноября по подозрению в госизмене, арестован.

Голосеевский райсуд Киева сегодня избрал меру пресечения экс-главе Апелляционного суда Крыма Валерию Чернобуку в виде содержания под стражей, сообщил в Facebook спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство крымской прокуратуры.

Чорнобук арестован на 2 месяца без права внесения залога.

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Валерия Чернобука, который находился в розыске по подозрению в государственной измене, задержали 3 ноября в Киеве.

Чернобук с 2005 года работал в судах Киева, Днепра и Крыма, а в 2011 году он занял пост главы Аппеляционного суда АР Крым. 24 марта 2014 года, после анекции полурстрова, он выступил с заявлением, чтобы судьи учили законы РФ и получали российские паспорта.

Даже после этого, Валерий Чернобук вернулся на материковую Украину и продолжил судебную практику в Апелляционном суде Днепропетровской области.

В 2016 году его уволила Высшая квалификационная комиссия судей в связи с нарушением присяги. Причиной такого решения послужило видео, на котором Чернобук заявляет, что судьи решившие остаться работать в Крыму после аннексии, не нарушают присягу. 19 июля 2018 Чернобука объявили в розыск.