Колишнього голову Апеляційного суду АР Крим Валерія Чорнобука, якого затримали 3 листопада за підозрою у держзраді, заарештовано.

Голосіївський райсуд Києва сьогодні обрав запобіжний захід екс-голові Апеляційного суду Криму Валерію Чорнобуку у вигляді тримання під вартою, повідомив у Facebook спікер Генпрокуратури Андрій Лисенко.

Таким чином суд задовольнив клопотання кримської прокуратури.

Чорнобук заарештовано на 2 місяці без права внесення застави.

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Валерія Чорнобука, який перебував у розшуку за підозрою у державній зраді, затримали 3 листопада у Києві.

Чорнобук з 2005 року працював у судах Києва, Дніпра і Криму, а в 2011 році він зайняв пост глави Апеляційного суду АР Крим. 24 березня 2014 року, після анекціі півострова, він виступив із заявою, щоб судді вчили закони РФ і отримували російські паспорти.

Навіть після цього, Валерій Чорнобук повернувся на материкову Україну і продовжив судову практику в Апеляційному суді Дніпропетровської області.

У 2016 році його звільнила Вища кваліфікаційна комісія суддів у зв’язку з порушенням присяги. Причиною такого рішення стало відео, на якому Чорнобук заявляє, що судді, які вирішили залишитися працювати в Криму після анексії, не порушують присягу. 19 липня 2018 року Чорнобука оголосили у розшук.