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Международные валютные резервы Украины превысили $18 млрд

Международные резервы в течение октября выросли до $18,07 млрд.

міжнародний резерв

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Одними из факторов, которые на это повлияли, были наличие избыточного предложения валюты и изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам. Так, за октябрь Нацбанк купил почти $270 млн, тогда как продал банкам для обеспечения спроса лишь $70 млн.

Читайте: Новый транш МВФ Украина получит в этом году – НБУ

Кроме того, источником пополнения резервов стали средства от недавнего размещения правительством еврооблигаций.

Ранее Факты ICTV писали, что будет с долларом в 2019 году.

Фото: Ginasanders/Dreamstime.com

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