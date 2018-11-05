Міжнародні резерви протягом жовтня зросли до $18,07 млрд.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Одними з чинників, які на це вплинули, були наявність надлишкової пропозиції валюти та зміна ринкової вартості і курсу гривні до іноземних валют. Так, за жовтень Нацбанк купив майже $270 млн, натомість продав банкам для забезпечення попиту лише $70 млн.
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Крім того, джерелом поповнення резервів стали кошти від недавнього розміщення урядом єврооблігацій.
Раніше Факти ICTV писали, що буде з доларом у 2019 році.
Фото: Ginasanders/Dreamstime.com
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