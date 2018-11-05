PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси / Міжнародні валютні резерви України перевищили $18 млрд/

Міжнародні валютні резерви України перевищили $18 млрд

Міжнародні резерви протягом жовтня зросли до $18,07 млрд.

міжнародний резерв

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Одними з чинників, які на це вплинули, були наявність надлишкової пропозиції валюти та зміна ринкової вартості і курсу гривні до іноземних валют. Так, за жовтень Нацбанк купив майже $270 млн, натомість продав банкам для забезпечення попиту лише $70 млн.

Читайте: Новий транш МВФ Україна отримає цього року – НБУ

Крім того, джерелом поповнення резервів стали кошти від недавнього розміщення урядом єврооблігацій.

Раніше Факти ICTV писали, що буде з доларом у 2019 році.

Фото: Ginasanders/Dreamstime.com

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка