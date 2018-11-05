Пропагандист Кремля Грэм Филлипс попытался осуществить провокацию возле украинского посольства в Австрии.

Посол Украины в Австрии Александр Щерба рассказал, что провокации против него со стороны Грэма Филлипса начались, когда наш дипломат попытался поговорить с пропагандистом. Однако, эта попытка закончилась только агрессией со стороны провокатора, который начал оскорблять Щербу.

По словам посла, была даже попытка со стороны Грэма Филлипса спровоцировать драку, когда тот начал толкать дипломата в грудь. Щерба добавил, что из-за инцидента был вынужден вызвать полицию.

Как признается посол Украины, попытка поговорить с пропагандистом Кремля была плохой идеей, о чем его ранее предупреждали.

Читайте: В Питере арестовали активиста за сравнение Соловьева и Штрайхера

– Поймите меня: хоть кто-то хоть раз должен был выйти к нему и сказать, что оно собой представляет. А представляет оно собой маленькое существо, которое питается на ненависти, злобе и войне, – написал Щерба в Facebook.

К слову, Грэм Филлипс и ранее привлекал внимание своим неадекватным поведением, например, когда решил осквернить могилу Степана Бандеры в Мюнхене.