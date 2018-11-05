Пропагандист Кремля Грем Філліпс спробував здійснити провокацію біля українського посольства в Австрії.

Посол України в Австрії Олександр Щерба розповів, що провокації проти нього з боку Грема Філліпса почалися, коли наш дипломат спробував поговорити з пропагандистом. Однак, ця спроба закінчилася лише агресією з боку провокатора, який почав ображати Щербу.

За словами посла, була й навіть спроба з боку Грема Філліпса спровокувати бійку, коли той почав штовхати дипломата в груди. Щерба додав, що через інцидент був змушений викликати поліцію.

Як зізнається посол України, спроба поговорити з пропагандистом Кремля була поганою ідеєю, про що його раніше попереджали.

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– Зрозумійте мене: хоча б хтось хоча б раз мав вийти до нього і сказати, що воно собою являє. А являє воно собою маленьку істоту, яка живиться на ненависті, злобі і війні, – написав Щерба у Facebook.

До слова, Грем Філліпс і раніше привертав увагу своєю неадекватною поведінкою, наприклад, коли вирішив осквернити могилу Степана Бандери в Мюнхені.