Борщовий набір може здорожчати до кінця року на 15%. Свіжі помідори і огірки – на третину – до 45 гривень за кілограм.

Про це пише Сегодня з посиланням на експерта овочевого ринку Федора Рибакова.

Овочі в Україні дорожчають через дефіцит.

Подальше подорожчання борщового набору і овочів може статися через те, що агрогосподарства не мають потужностей для зберігання, розпродали врожай за дуже низькими цінами, розуміючи, що втрати не перекриють ймовірного зростання цін.

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Відзначається, що за рік овочевий кошик здорожчав на 34%. Основне підняття цін припало на жовтень.

За словами експертів ринку, фрукти цього року дешевше через гарний врожай.

Нагадаємо, в Україні від 4 до 20% зросли мінімальні оптово-відпускні та роздрібні ціни на окремі види алкогольних напоїв.

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