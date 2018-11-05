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Споживчий кошик: як зміняться ціни на продукти

Борщовий набір може здорожчати до кінця року на 15%. Свіжі помідори і огірки – на третину – до 45 гривень за кілограм.

Про це пише Сегодня з посиланням на експерта овочевого ринку Федора Рибакова.

Овочі в Україні дорожчають через дефіцит.

Подальше подорожчання борщового набору і овочів може статися через те, що агрогосподарства не мають потужностей для зберігання, розпродали врожай за дуже низькими цінами, розуміючи, що втрати не перекриють ймовірного зростання цін.

Читайте: В Україні 1 листопада дорожчає телефонний зв’язок: для кого і на скільки

Відзначається, що за рік овочевий кошик здорожчав на 34%. Основне підняття цін припало на жовтень.

За словами експертів ринку, фрукти цього року дешевше через гарний врожай.

Нагадаємо, в Україні від 4 до 20% зросли мінімальні оптово-відпускні та роздрібні ціни на окремі види алкогольних напоїв.

Фото: dreamstime.

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