Кабинет министров пересмотрит политику компенсаций за утилизацию отходов животноводства.

Крупные производители мяса и мясных изделий будут лишены государственной поддержки по утилизации отходов промышленного производства. Поводом к пересмотру постановления послужила халатность чиновников из Госпотребслужбы и ее главы Владимира Лапы, допустивших гибель овец в порту Черноморска.

25 октября в Кабмине представили проект постановления, регулирующего компенсацию животноводческим хозяйствам по утилизации побочных продуктов хозяйственной деятельности. Автором проекта выступила Госпотребслужба, мотивировав необходимость подобной компенсации отсутствием должной инфраструктуры для переработки и захоронения трупов животных и других отходов животноводства. Проект предусматривал компенсацию на уровне 50-100%, в зависимости от группы отходов.

Главным выгодополучателем от данной инициативы стали бы крупные агропромышленные компании, которые сейчас затрачивают огромные средства на утилизацию отходов своих производств. То, что интересы крупного бизнеса были учтены не случайно и именно под них писался документ не сомневается никто из участников процесса – глава Госпотребслужбы Владимир Лапа аффилирован с одной из крупнеших животноводческих компаний в Украине. По расчетам экспертов, эта компания могла претендовать минимум на 300 миллионов гривен государственных дотаций из 687,2 предусмотренных.

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Однако недавний скандал с гибелью овец в порту Черноморска из-за затянувшейся ветеринарной проверки привлек внимание к деятельности Госпотребслужбы и Владимира Лапы. По мнению членов правительственного комитета, внимательно изучивших проект постановления после случившегося, документ не сбалансирован и не учитывает интересы всех участников животноводческого рынка. На сегодняшний день идёт разработка другого постановления, которое удовлетворило бы всех операторов отрасли.

Напомним, фура для транспортировки животных с тремястами овцами простояла в порту Черноморска более двух недель под предлогом ветеринарной проверки. Животным не выпустили в специальный вольер, не давали даже воду, в результате чего более двухсот голов погибли. Инцидент вызвал общественный резонанс и шквал возмущения со стороны зоозащитников.