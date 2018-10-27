Компенсація витрат на утилізацію відходів тваринництва буде поширюватися тільки на дрібні компанії, у яких немає власних потужностей з утилізації.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Держспоживслужби.

Як пояснили у відомстві, проект постанови Кабміну, який розглядався у минулий четвер на засіданні урядового комітету, передбачає надання бюджетної допомоги тільки на поховання особливо небезпечних відходів тваринництва і тільки тим компаніям, які не мають власних утилізаційних цехів.

Так, компенсуватися будуть виключно операції з утилізації продуктів тваринного походження так званих категорій I і II. До них відносяться залишки тварин, загиблих від найбільш небезпечних хвороб, які можуть передаватися людині, таких як сибірка, сальмонельоз, ящур, сказ, ботулізм, а також трупи тварин, які були поховані в лісосмугах, на полях і так далі, і які можуть завдати значної шкоди екології та здоров’ю людей.

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Таким чином, відходи, що утворилися в процесі промислового виробництва на підприємствах потрапляти під дію постанови не будуть.

Крім того, право на компенсацію отримують тільки компанії, які відповідають ряду кваліфікаційних вимог. Одне з них – відсутність власних потужностей з утилізації. Таким чином, великі агропромислові вертикально інтегровані компанії, які працюють в галузі тваринництва і птахівництва, мають у своєму складі власні утилізаційні цехи, як Миронівський хлібопродукт Юрія Косюка, не будуть підпадати під дію постанови, і не будуть отримувати часткову компенсацію.

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Як зазначають у відомстві, основним завданням проекту є зменшення кількості масових звалищ трупів тварин, які можна знайти на полях, у лісосмугах, поблизу населених пунктів, кількість яких щороку збільшується і які, крім погіршення епізоотичної, епідемічної, екологічної ситуації, викликають і значну соціальну напруженість.

Довідка

Проект постанови про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації витрат, пов’ язаних з утилізацією та видаленням побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною розроблений відповідно до статті 24 Закону України про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною, частина сьома статті 20 Бюджетного кодексу України.

Необхідність прийняття проекту пов’язана із набуттям чинності Закону України про побічні продукти тваринного походження, що не призначені для споживання людиною.