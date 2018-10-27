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Місяць морили голодом: 300 змучених овець вивозять з порту Чорноморська і обстежують

Сьогодні фура з декількома сотнями овець, яких ще на початку жовтня збиралися відправити у Туреччину, вирушила з порту Чорноморська до Вінницької області для утилізації тварин.

Як пише Думська, зоозахисники мають намір супроводжувати вантажівку і контролювати весь процес у надії врятувати хоча б малу частину отари.

– Вночі небайдужі громадяни намагалися погодувати овець овочами, закупленими в усіх довколишніх магазинах, і напоїти водою з пляшок, але не до всіх тварин можна дотягнутися. Крім того, невідомі у захисних костюмах намагалися чимось обприскати фуру, а коли активісти почали задавати питання, – втекли, – пише видання.

Натомість у Держпродспоживслужбі заявили, що живі тварини будуть клінічно оглянуті та пройдуть лабораторні дослідження. З урахуванням отриманих результатів прийматиметься рішення про подальші дії.

Також зазначається, що, з огляду на ситуацію, що склалася, Держпродспоживслужба ініціювала порушення кримінального провадження за фактом порушення ветеринарно-санітарних норм і жорстокого поводження з тваринами.

Разом з тим, у понеділок зоозахисники мають намір пікетувати будівлю Держпродспоживслужби у Києві.

– У понеділок, 29 жовтня о 9.00 пікетуємо Держпродспоживслужбу (вул. Бориса Грінченка, 1) у Києві. Саме ця установа прийняла рішення про вбивство 300 овець у порту Чорноморська. До того тварини два тижні провели без доступу до їжі і воді, – йдеться на сторінці UAnimals у Facebook.

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Місяць морили голодом: 300 змучених овець вивозять з порту Чорноморська і обстежують / 3 фотографии

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Раніше повідомлялося, що в морському порту Чорноморська Одеської області два тижні стояла фура з 300 вмираючими вівцями.

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