Кабінет міністрів перегляне політику компенсацій за утилізацію відходів тваринництва.

Великі виробники м’яса і м’ясних виробів, будуть позбавлені державної підтримки з утилізації відходів промислового виробництва. Приводом до перегляду постанови послужила недбалість чиновників з Держспоживслужби і її голови Володимира Лапи, які допустили загибель овець в порту Чорноморська.

25 жовтня в Кабміні представили проект постанови, що регулює компенсацію тваринницьким господарствам з утилізації побічних продуктів господарської діяльності. Автором проекту виступила Держспоживслужба, пояснюючи необхідність подібної компенсації відсутністю належної інфраструктури для переробки та захоронення трупів тварин та інших відходів тваринництва. Проект передбачав компенсацію на рівні 50-100%, в залежності від групи відходів.

Головними, хто отримує вигоду від даної ініціативи стали б великі агропромислові компанії, які зараз витрачають величезні кошти на утилізацію відходів своїх виробництв. Те, що інтереси великого бізнесу були враховані не випадково і саме під них писався документ не сумнівається ніхто з учасників процесу – глава Держспоживслужби Володимир Лапа афілійований з одним з найкрупніших тваринницьких підприємств в Україні. За розрахунками експертів, ця компанія могла претендувати мінімум на 300 мільйонів гривень державних дотацій з 687,2 передбачених.

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Однак недавній скандал із загибеллю овець в порту Чорноморська через тривалу ветеринарну перевірку привернув увагу до діяльності Держспоживслужби і Володимира Лапи. На думку членів урядового комітету, уважно вивчили проект постанови після того, що сталося, документ не збалансований і не враховує інтереси всіх учасників тваринницького ринку. На сьогодні йде розробка іншої постанови, яка задовольнила б усіх операторів галузі.

Нагадаємо, фура для транспортування тварин з трьомастами вівцями простояла в порту Чорноморська більше двох тижнів під приводом ветеринарної перевірки. Тварин не випускали, не давали навіть води, в результаті чого понад двісті голів загинули. Інцидент викликав суспільний резонанс і шквал обурення з боку зоозахисників.