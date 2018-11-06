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Мандат на войну: Россия заявила, что признает “выборы” на Донбассе

Москва на переговорах в Минске заявила о признании будущих псевдовыборов на Донбассе.

Во вторник на заседаниях рабочих групп и Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Москва отказалась поддержать вопрос нелегитимности выборов боевиков на Донбассе, который был поднят стороной Киева.

Вместо того, чтобы поддержать отмену псевдовыборов на Донбассе, российские представители официально заявили, что признают преступное “волеизьявление”, сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

В связи с такой позицией Москвы, по словам Геращенко, Киев сделал заявление о том, что Россия фактически пошла против Минских договоренностей и “легализировала” войну на Донбассе.

Читайте: Выборы в ОРДЛО: фарс России и шанс для Украины

– Сегодня (РФ. – Ред.) выдала этим заявлением мандат на войну, – написала Геращенко в своей странице в соцсети Facebook во вторник вечером.

Напомним, на заседании Совбеза ООН восемь стран спрогнозировали возможную новую агрессию России на Донбассе после “выборов” в ОРДЛО.

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