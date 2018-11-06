Москва на переговорах у Мінську заявила про визнання майбутніх псевдовиборів на Донбасі.

У вівторок на засіданнях робочих груп та Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Москва відмовилася підтримати питання нелегітимності виборів бойовиків на Донбасі, яке було підняте стороною Києва.

Замість того, щоб підтримати скасування псевдовиборів на Донбасі, російські представники офіційно заявили, що визнають злочинне “волевиявлення”, повідомила представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.

У зв’язку з такою позицією Москви, за словами Геращенко, Київ зробив заяву про те, що Росія фактично пішла проти Мінських домовленостей і “легалізувала” війну на Донбасі.

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– Сьогодні (РФ. – Ред.) видала цією заявою мандат на війну, – написала Геращенко у своїй сторінці в соцмережі Facebook у вівторок ввечері.

Нагадаємо, на засіданні Радбезу ООН вісім країн спрогнозували можливу нову агресію Росії на Донбасі після “виборів” в ОРДЛО.