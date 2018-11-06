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Поліція займеться нападом Філліпса на посла України

Поліція зафіксувала скаргу посла України в Австрії Олександра Щерби після нападу на нього кремлівського пропагандиста Грема Філліпса.

Грем Філліпс

Посол України в Австрії Олександр Щерба викликав поліцію після нападу на нього російського пропагандиста Грема Філліпса. Правоохоронці зафіксували скаргу щодо інциденту, повідомляє Укрінформ.

Щерба розповів, що поліцейські записали його свідчення, проте не знає, якими будуть їхні подальші дії.

Він вважає, що подібні випадки мають потрапляти у поле зору поліції.

– Людина приходить до іноземного посольства, кричить, що посол від неї ховається, а коли посол виходить, то починає ображати його словесно, а потім штовхати. Поліція про це має знати, – сказав Щерба.

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Нагадаємо, російський пропагандист Грем Філліпс спробував спровокувати бійку з послом України в Австрії Олександром Щербою.

Фото: Graham Phillips

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