Вселенському патріархату офіційно передали Андріївську церкву для постійного користування.

Президент Петро Порошенко підписав закон, яким Андріївська церква передається Вселенському патріархату в безоплатне постійне користування, повідомляється на сайті Верховної Ради.

Тепер Вселенський патріархат може здійснювати в церкві обряди та богослужіння.

Таким чином Україна проявляє повагу до авторитету і ролі Церкви-Матері.

Рішення повинно ще більше посприяти наданню томосу щодо автокефалії Української православної церкви.

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До слова, Вселенський Патріарх Варфоломій заявив, що у Росії немає іншого вибору, крім як змиритися з рішенням про надання томосу про автокефалію Україні.