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Томос Украине: Константинополь ответил на ультиматум РПЦ

Синод Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) решил разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом вслед за РПЦ. Однако Константинополь заявил, что не будет разрывать общение.

Патріарх Кирило та Вселенський патріарх Варфоломій

В заявлении Архиерейского Синода РПЦЗ говорится, что “евхаристическое общение с Константинополем в настоящее время невозможно – как для архиереев и духовенства, так и для мирян”.

– Высказав свое намерение установить ставропигию своей церкви в Украине, Константинополь, таким образом, вторгся на каноническую территорию другой поместной церкви, что само по себе является вопиющим антиканоническим самоуправством, поскольку Синод Константинопольской церкви не имеет на подобные действия ни власти, ни права, и мы прямо заявляем, что ни при каких обстоятельствах не признаем за подобными учреждениями юридической силы, будем отрицать законность тех, кто дерзнет объявить себя пастырями, принадлежащим к этим нецерковным организациям, – отмечается в сообщении.

В то же время, Константинополь, несмотря на разрыв евхаристического общения Русской православной церкви с Константинопольским патриархатом, продолжает состоять в общении с ней, сообщает Интерфакс.

– Дорогие братья и сестры, извещаем вас о том, что наша архиепископия-экзархат, находящаяся в юрисдикции Вселенского патриархата, состоит в полном общении со всей Православной церковью.

Также извещаем вас о том, что Вселенский патриархат не прерывал общения с Московским патриархатом и продолжает его поминать в порядке, установленном в диптихе, – говорится в обращении экзархата русских приходов в Западной Европе к пастве.

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Как известно, Синод подтвердил уже принятое решение о том, что Вселенский Патриархат приступил к предоставлению автокефалии Церкви Украины.

В свою очередь Русская православная церковь (РПЦ) заявила о разрыве общения с Константинопольским патриархатом.

Фото: Сайт МП

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