Страны Запада должны ввести санкции в случае проведения псевдовыборов в оккупированных районах Донбасса.

Во время международной конференции высокого уровня Уроки гибридного десятилетия: что необходимо знать для успешного продвижения вперед президент Петр Порошенко заявил, что Запад должен ввести новые санкции после проведения псевдовыборов на Донбассе.

– Ожидаю, что так называемые фейковые выборы, которые РФ приняла решение проводить 11 ноября, запустят введение новых санкций и покажут, что терпение Запада тоже не безгранично, – сказал Порошенко.

По словам президента, сейчас самое время говорить об усилении санкций, а до восстановления территориальной целостности Украины на уступки в этом вопросе никто идти не будет.

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Даже минимальные намеки на ослабление санкций могут привести к тому, что Кремль будет игнорировать мирный процесс на Донбассе и начнет новые репрессии в Крыму.

К слову, Петр Порошенко заявил, что кампания российской дезинформации связана с отсутствием у нее привлекательных идей.