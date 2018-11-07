Країни Заходу повинні ввести санкції у випадку проведення псевдовиборів в окупованих районах Донбасу.

Під час міжнародної конференції високого рівня Уроки гібридного десятиліття: що необхідно знати для успішного просування вперед президент Петро Порошенко заявив, що Захід повинен ввести нові санкції після проведення псевдовиборів на Донбасі.

– Очікую, що так звані фейковий вибори, які РФ прийняла рішення проводити 11 листопада, запустять введення нових санкцій і покажуть, що терпіння Заходу теж не безмежне, – сказав Порошенко.

За словами президента, зараз саме час говорити про посилення санкцій, а до відновлення територіальної цілісності України на поступки в цьому питанні ніхто не йтиме.

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Навіть мінімальні натяки на ослаблення санкцій можуть призвести до того, що Кремль ігноруватиме мирний процес на Донбасі і почне нові репресії в Криму.

До слова, Петро Порошенко заявив, що кампанія російської дезінформації пов’язана з відсутністю у неї привабливих ідей.