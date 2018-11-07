Россия разрушает чужие идеи, поскольку у нее нет ни одной своей идеи, которая могла быть привлекательной для других.

Президент Петр Порошенко на международной конференции высокого уровня Уроки гибридного десятилетия: что необходимо знать для успешного продвижения вперед заявил, что у России нет своей идеи, которую она может предложить другим. Вместо этого она научилась разрушать чужие идеи.

По словам Порошенко, Россия пытается завоевывать страны духовно и ментально.

– Очевидно, что у России нет собственной идеи, которая была бы привлекательной для других, однако она очень хорошо научилась разрушать чужие идеи. Это она делает с помощью мощной кампании дезинформации, – сказал президент.

Он добавил, что в России остается надежда на то, что Украина останется полигоном для тестирования технологий дезинформации. Однако наша страна остается главным сдерживающим фактором агрессии Кремля.

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К слову, во время минских переговоров Россия заявила, что признает псевдовыборы на оккупированных территориях Донбасса.