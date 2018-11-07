Петр Порошенко заявил, что Владимир Путин признал политизированность РПЦ.

Российская православная церковь тесно вплетена в политическую систему Кремля.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, президент РФ Владимир Путина признал это, когда заговорил о РПЦ и ядерном оружии как о двух столпах, на которых стоит Россия:

– Мы должны выводы из этого делать.

По словам украинского лидера, это ненормально, когда “защищать” РПЦ в Украине собирается Совет безопасности России. По его словам, российским церковникам, как и вооруженной армии России, следует убраться из Украины.

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– Домой в Россию, – сказал Порошенко врагам.

Напомним, Порошенко требует от Запада санкций против России в случае проведения “выборов” на Донбассе.