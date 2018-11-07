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РПЦ і армії Росії немає чого робити в Україні – Порошенко

Петро Порошенко заявив, що Володимир Путін визнав політизованість РПЦ.

Російська православна церква тісно вплетена в політичну систему Кремля.

Про це заявив президент України Петро Порошенко, пише Інтерфакс-Україна.

За його словами, президент РФ Володимир Путіна визнав це, коли заговорив про РПЦ і ядерну зброю як про два стовпи, на яких стоїть Росія:

– Ми повинні висновки з цього робити.

За словами українського лідера, це ненормально, коли “захищати” РПЦ в Україні збирається Рада безпеки Росії. За його словами, російським церковникам, як і озброєній армії Росії, слід забратися з України.

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– Додому в Росію, – сказав Порошенко ворогам України.

Нагадаємо, Порошенко вимагає від Заходу санкції проти Росії у випадку проведення “виборів” на Донбасі.

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