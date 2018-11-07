PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество / Что на самом деле произошло в Ичне/

Что на самом деле произошло в Ичне

В Ичне, на складах с боеприпасами, заложили взрывчатку.

Взрывы в Ичне произошли из-за диверсии, заявил военный прокурор Центррегиона Григорий Рябенко.

– Проникли на склад и заложили взрывчатку, – рассказал Рябенко.

Сообщается, что сейчас проходят экспертизы, что позволят установить картину того, как заложили взрывное устройство и кто это сделал.

К слову, 13 октября полностью закончились взрывы на складах.

9 октября они начались.

Факты ICTV вели онлайн событий, которые касались взрывов в Ичне.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Украине заработала онлайн-регистрация биометрических паспортов
Луценко направил представление на арест Березкина
Юрій Луценко
Луценко подал в отставку – заявление у президента
Катя Гандзюк
Убийство Гандзюк: подозреваемые, ход расследования и все, что известно
Штурм яйцами и зеленкой: евробляхеры оккупировали Крещатик
Петро Порошенко
Ее убили! Заявление Порошенко по смерти Гандзюк
Кто заказал Гандзюк: мэр Херсона объявил версию Екатерины
Прощание с Екатериной Гандзюк – дата и место
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка