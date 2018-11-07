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Що насправді сталося в Ічні

В Ічні, на складах з боєприпасами, заклали вибухівку.

Вибухи в Ічні відбулися через диверсію, заявив на брифінгу військовий прокурор Центррегіону Григорій Рябенко.

– Проникли на склад 6 арсеналу і заклали вибухівку, – розповів Рябенко.

Повідомляється, що зараз проходять експертизи, що дозволять встановити картину того, як заклали вибуховий пристрій і хто це зробив.

– Експерти з місця детонації отримали зразки ґрунту для дослідження, і ми чекаємо їхнього рішення, – додав він.

Крім того, є напрацювання СБУ щодо диверсантів, проте поки не можуть озвучувати прізвища.

До слова, 13 жовтня повністю закінчилися вибухи на складах.

9 жовтня вони почалися. Було евакуйовано понад 12,5 тис. осіб. Місцевість була сильно задимлена, тому 63 особи звернулися у лікарню через погане самопочуття.

Для подолання наслідків вибухів виділено 100 млн грн.

Факти ICTV вели онлайн подій, які стосувалися вибухів в Ічні.

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