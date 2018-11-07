С сегодняшнего дня вступил в силу закон, который определяет новые механизмы в сфере предоставления электронных доверительных услуг электронной идентификации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

В соответствии с нововведением, в действие вступает электронная подпись, электронная идентификация, электронная печать и электронная отметка времени.

Теперь начинает действовать новый способ идентификации MobileID, который позволит гражданам получать государственные услуги и подписывать документы с помощью мобильного телефона.

Необходимо обратиться к мобильному оператору и оформить с помощью паспорта и идентификационного кода новую SIM-карту, на которой будет зафиксирована индивидуальная цифровая подпись.

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Кроме того, этот документ упрощает отношения как с государственными структурами, так и с частными предприятиями. Теперь можно пользоваться всеми мобильными сервисами, которые предоставляет государство, как, к примеру, участие в приватизации и в тендерах и использовать как систему электронной идентификации BankID.

Ранее Факты ICTV писали, что НБУ начал открывать счета дистанционно.

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