Відсьогодні вступив в дію закон, який визначає нові механізми у сфері надання електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації.

Це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції.

Відповідно до нововведення, в дію вступає електронний підпис, електронна ідентифікація, електронна печатка та електронна позначка часу.

Відтепер починає діяти новий засіб ідентифікації MobileID, який дозволить громадянам отримувати державні послуги чи підписувати документи за допомогою мобільного телефону.

Необхідно звернутись до мобільного оператора та оформити за допомогою паспорта та ідентифікаційного коду нову SIM-карту, на якій буде зафіксовано індивідуальний цифровий підпис.

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Крім того, цей документ спрощує відносини як з державними структурами, так і з приватними підприємтсвами. Тепер можна користуватись всіма мобільнами сервісами, які надає держава, як, до прикладу, участь в приватизації та в тендерах та використовувати як систему електронної ідентифікації BankID.

Раніше Факти ICTV писали, що НБУ почав відкривати рахунки дистанційно.

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