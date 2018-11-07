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Факти / Україна / Жодної привабливої ідеї - Порошенко про дезінформацію Кремля/

Жодної привабливої ідеї – Порошенко про дезінформацію Кремля

Росія руйнує чужі ідеї, оскільки у неї немає жодної своєї ідеї, яка б могла бути привабливою для інших.

Петро Порошенко

Президент Петро Порошенко на міжнародній конференції високого рівня Уроки гібридного десятиліття: що необхідно знати для успішного просування вперед заявив, що у Росії немає своєї ідеї, яку вона може запропонувати іншим. Натомість вона навчилася руйнувати чужі ідеї.

За словами Порошенко, Росія намагається завойовувати країни духовно і ментально.

– Очевидно, що у Росії немає власної ідеї, яка була б привабливою для інших, проте вона дуже добре навчилася руйнувати чужі ідеї. Це вона робить за допомогою потужної кампанії дезінформації, – сказав президент.

Він додав, що у Росії залишається сподівання на те, що Україна залишиться полігоном для тестування технологій дезінформації. Проте наша країна залишається головним стримуючим чинником агресії Кремля.

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До слова, під час мінських переговорів Росія заявила, що визнає псевдовибори на окупованих територіях Донбасу.

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