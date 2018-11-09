Попытку легитимизировать “выборы” на Донбассе Кремль использует в качестве рычага для давления на Украину.

Глава СБУ Василий Грицак считает, что Кремль с помощью “выборов” в “ЛДНР” попробует принудить власть Украины к переговорам с главарями ОРДЛО.

– Мистификация легитимности псевдовыборов в ОРДЛО крайне необходима для внутренней пятой колонны России, которая сегодня действует в Украине, – сказал Грицак.

По его словам, Россия попытается после фейковых выборов на оккупированных территориях Донбасса использовать своих агентов, в частности специальные общественные организации, чтобы повлиять на украинскую власть.

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Кремль хочет, чтобы с “избранными” представителями террористов садились за стол переговоров.

К слову, ЕС может усилить антироссийские санкции из-за так называемых “выборов” на оккупированных территориях Донбасса.