Пророссийские боевики приняли решение о приведении российских войск на Донбассе в высшую степень боевой готовности и запретили уходить в отпуск до 12 ноября.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Привести российские войска в боевую готовность было решено, чтобы не допустить распространение протестов и роста социальной напряженности во время проведения так называемых “выборов” 11 ноября на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

По информации ведомства, российские военные с подразделениями “МВД” боевиков отрабатывают вопросы для возможного противодействия с неповиновением жителей и обеспечения “высокого уровня волеизъявления”.

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Чтобы повысить явку на “выборы” на “избирательных участках” организуют точки продажи по низким ценам дефицитной продукции и медикаментов из гуманитарных грузов.

Местные жители не хотят принимать участие в псевдовыборах и выражают свое негативное отношение.

По данным разведки, боевики распорядились запретить фото- и видеосъемки, чтобы не допустить утечку информации о реальных результатах “выборов”.

Напомним, 4 октября Верховная Рада продлила действие особого порядка местного самоуправления на оккупированных территориях Донбасса до конца 2019 года.

Фото: militaryarms.ru.