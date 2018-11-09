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“Вибори” в “ЛДНР”: Грицак розповів про плани Кремля

Спробу легітимізувати “вибори” на Донбасі Кремль використовує в якості важеля для тиску на Україну.

Василь Грицак

Глава СБУ Василь Грицак вважає, що Кремль за допомогою “виборів” в “ЛДНР” спробує змусити владу України до переговорів з ватажками ОРДЛО.

– Містифікація легітимності псевдовиборів в ОРДЛО вкрай необхідна для внутрішньої п’ятої колони Росії, яка сьогодні діє в Україні, – сказав Грицак.

За його словами, Росія спробує після фейкових виборів на окупованих територіях Донбасу використовувати своїх агентів, зокрема спеціальні громадські організації, щоб вплинути на українську владу.

Читайте: “Вибори” в ОРДЛО: бойовики привели війська в підвищену бойову готовність

Кремль хоче, щоб з “обраними” представниками терористів сідали за стіл переговорів.

До слова, ЄС може посилити антиросійські санкції через так звані “вибори” на окупованих територіях Донбасу.

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