Петр Порошенко и Джозеф Доль обсудили возможное усиление санкций против России в связи с проведением “выборов” на Донбассе.

Усиление давления на Россию из-за псевдовыборов на Донбассе и “ползучей аннексии” Черного и Азовского морей, а также противодействие вмешательству Москвы в предстоящие выборы в Украине – такие темы обсудили Президент Украины Петр Порошенко и президент Европейской народной партии Джозеф Доль.

Также лидеры отметили ответственность России за массовые нарушения прав человека на оккупированных территориях и определили пути возможного ужесточения санкций в ответ на преступления Кремля, говорится на странице Порошенко в Facebook.

Читайте: Псевдовыборы на Донбассе не должны состояться – заявление Японии

Порошенко поблагодарил Доля за неизменную поддержку Украины.

К слову, ранее Порошенко заявил, что ожидает от Запада новых санкций против России, если она проведет “выборы” на Донбассе.