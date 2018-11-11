С приближением зимы и началом отопительного сезона все больше людей задумывается о том, как сэкономить деньги на коммунальных платежах. Факты ICTV узнали, какие методы помогут сэкономить на оплате ежемесячных платежек.

Экономия на технике

Сильно помочь в экономии расходов на коммуналку может помочь замена бытовой техники на ту, которая расходует меньше электроэнергии. Конечно, это шаг не обязательный, но совсем старую бытовую технику лучше заменить на новую, которая “съедает” намного меньше ресурсов.

Понять, сколько электроэнергии будет потреблять новая стиральная машина, микроволновка, холодильник, можно узнать по специальной наклейке, на которой дана оценка энергосбережению прибора от G до A (может использоваться шкала от D до A+++).

В данном случае, чем выше оценка, тем меньше ресурсов будет тратить техника на свою работу, что поможет существенно сэкономить на будущих платежках. Однако, при выборе техники нужно хорошо понимать поставленную перед ней задачу и иногда лучше взять прибор из категории энергосбережения B, вместо A++, но которому будет хватать затраченной энергии для нужной вам задачи.

Сэкономить расход воды поможет посудомоечная машина, которая, хоть и стоит в среднем 8 тыс. грн, помогает значительно сэкономить расход воды. По различным расчетам, посудомоечная машинка помогает экономить в 5-10 раз больше воды, чем при ручном мытье посуды. Кроме того, вы будете экономить и свое время, ведь в тот момент, пока техника работает, вы можете заняться другими делами.

Конечно же, при использовании машинки добавляется расход на электроэнергию, но он не настолько большой, чтобы полностью перекрыть экономию воды. Вложение в посудомоечную машину не окупится моментально, но и хорошо поможет в будущем. В зависимости от стоимости воды, приобретение такой техники окупится за 3-4 года.

Также стоит обратить внимание и на использование техники в доме, ведь ее простаивание тоже может накручивать показания счетчика.

Даже если прибор не активен, но включен в сеть, он все равно использует электроэнергию. На бесцельное питание электроприборов в режиме ожидания приходится 5-10% от общего энергопотребления в доме.

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Для того чтобы не выключать каждый прибор отдельно, можно использовать удлинитель с выключателем, чтобы быстро лишать электроэнергии ненужную на данный момент технику.

Еще один хороший метод экономии – энергосберегающие лампочки. Они бывают люминесцентными, светодиодными и галогенными. Каждая из них в несколько раз экономнее обычных лампочек, но у каждой из них есть свои особенности.

Так, лучше отказаться от установки светодиодных ламп в обычных квартирах, поскольку для реальной экономии их нужно установить достаточно много, и они должны беспрерывно работать хотя бы по 6 часов в день.

Для обычной квартиры лучше остановиться на люминесцентных или галогеновых лампах. Люминесцентная лампа потребляет приблизительно в 5 раз меньше электроэнергии и прослужит вам около 4-7 лет в зависимости от частоты использования.

Для приличной экономии понадобится, чтобы такие лампы работали хотя бы по 3 часа в день, потому их лучше устанавливать в те комнаты, где часто горит свет. Также, из-за того, что в лампах содержится ртуть, с ними нужно бережно обращаться.

Для мест, которые освещаются не часто или свет там включается всего на несколько минут, лучше выбрать галогенные лампы. Они в 2 раза экономичнее обычных ламп и прослужат в 2 раза дольше. Их лучше использовать для организации локальной подсветки (светильники, настольные лампы и т.п.).

Все эти решения помогут прилично сэкономить на коммуналке в долгосрочной перспективе, если вы готовы вложиться в них.

Утепление квартиры

Утепление квартиры помогает не только чувствовать себя теплее зимой, но и немного сэкономить на платежках за отопление.

Начать можно с утепления стен, которое бывает внутренним и наружным и у каждого из них есть ряд своих преимуществ и недостатков. Решив утеплить стены изнутри можно надеяться на следующие преимущества:

комната будет быстрее нагреваться;

можно делать вместе с внутренним ремонтом;

есть возможность сделать самому;

не нужно менять фасад.

Из минусов можно выделить следующее:

комната быстрее охлаждается ночью;

внутренний размер помещения сильно уменьшится;

стена будет полностью промерзать;

необходима дополнительная вентиляция;

допущенные при монтаже ошибки могут привести к появлению плесени.

Такой метод позволит повысить температуру в квартире на 2-3 градуса, и он немного экономнее внешнего утепления квартиры. Кроме того, бывают ситуации, когда утеплить квартиру снаружи просто невозможно, а потому такой вариант становится единственным.

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Как правило, стены при таком методе утепляют пенопластом. Цена за квадратный метр, в зависимости от фирмы, составит где-то 300-400 грн.

При использовании внешнего утепления можно выделить следующие позитивные стороны:

помещение дольше сохраняет тепло;

температура в квартире стабильная;

защищает стены от внешних факторов, чем продлевает срок их службы;

Из негативных факторов можно назвать:

увеличенное время для прогревания квартиры;

в многоэтажных домах невозможно провести внешнее утепление самостоятельно;

может быть утеплен не весь фасад (точечное утепление).

Точечное утепление несет особо большую опасность, ведь из-за него может происходить разрушение капитальной стены на стыке утепленной и неутепленной поверхности. Кроме того, если не все жители дома хотят утеплять стены, то работа обойдется намного дороже.

Внешнее утепление стен обойдется приблизительно в 400-500 грн за квадратный метр, а у некоторых фирм цена начинается от 500 грн за квадрат.

Если же вы считаете, что одного утепления стен для квартиры не достаточно, то можно заняться и утеплением двери. Сделать можно это самостоятельно, при наличии опыта или же обратиться за помощью к квалифицированным мастерам.

При решении сделать это самостоятельно, вам потребуется теплоизоляционный материал (минеральная вата, поролон). Придется обшить конструкцию плитой ДВП, на поверхность которой приклеивают утеплитель, а потом сделать каркас из деревянных брусьев. Между ними и будет укладываться теплоизоляция, после чего все нужно обшить декорирующим материалом.

Если же рисковать не хочется, то лучше обратиться к профессионалам, услуги которых будут стоить от 450 до 1500 грн без учета проведенных работ.

Энергокредит

Если же денег на очередное улучшение энергоэффективности вам не хватает, то стоит вспомнить, что с октября 2014 года в Украине функционирует правительственная программа “теплых” кредитов.

Программа позволяет получить возмещение в следующих размерах:

20% суммы кредита (но не более 12 тыс. грн) на приобретение негазовых/неэлектрических котлов для физических лиц;

35% суммы кредита (но не более 14 тыс. грн) на приобретение энергоэффективного оборудования/материалов для физических лиц;

40% суммы кредита, но не более 14 тыс. грн. (расчет на одну квартиру) для ОСМД/ЖСК, как юридических лиц, для общедомовых мероприятий.

Выдавать подобные кредиты на сегодняшний день уполномочены ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк.

Чтобы получить “теплый” кредит, нужно обратиться в банк и предоставить необходимый пакет документов, который каждый банк устанавливает самостоятельно.

После получения средств и выполнения работ нужно будет предоставить соответствующие акты, чтобы подтвердить целевое использование кредита. Стоит заметить, что процесс возмещения средств может продолжаться до 2 месяцев.

Однако в конце августа 2018 появилось сообщение о том, что украинцы использовали теплые кредиты и на них выделят больше денег в следующем году. Недавно стало известно, что украинское правительство приняло решение выделить еще 100 млн грн. на услугу.

Их можно использовать тем, у кого в квартире не достаточно тепло в холодное время года. Если же у вас дома 22° тепла зимой и вы хотите повысить этот показатель, то в теплом кредите могут отказать.

К слову, премьер-министр Владимир Гройсман будет сдерживать вопрос повышения цены на газ на 36,5%, поскольку он является для него принципиальным.