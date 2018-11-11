З наближенням зими і початком опалювального сезону все більше людей замислюється про те, як заощадити гроші на комунальних платежах. Факти ICTV дізналися, які методи допоможуть заощадити на оплаті щомісячних платіжок.

Економія на техніці

Сильно допомогти в економії витрат на комуналку може допомогти заміна побутової техніки на ту, яка витрачає менше електроенергії. Звичайно, це крок не обов’язковий, але зовсім стару побутову техніку краще замінити на нову, яка “з’їдає” набагато менше ресурсів.

Зрозуміти, скільки електроенергії споживатиме нова пральна машина, мікрохвильова піч, холодильник, можна дізнатися по спеціальній наклейці, на якій дана оцінка енергозбереження приладу від G до A (може використовуватися шкала від D до A+++).

В даному випадку, чим вище оцінка, тим менше ресурсів витрачатиме техніка на свою роботу, що допоможе істотно заощадити на майбутніх платіжках. Однак, при виборі техніки потрібно добре розуміти поставлене перед нею завдання й іноді краще взяти прилад з категорії енергозбереження B, замість A++, але якому вистачатиме витраченої енергії для потрібного вам завдання.

Заощаджувати воду допоможе посудомийна машина, яка, хоч й коштує в середньому 8 тис. грн, допомагає значно заощадити витрату води. За різними розрахунками, посудомийна машинка допомагає економити в 5-10 разів більше води, ніж при ручному митті посуду. Крім того, ви економитимете й свій час, адже в той момент, поки техніка працює, ви можете зайнятися іншими справами.

Звичайно ж, при використанні машинки додається витрата на електроенергію, але вона не настільки велика, щоб повністю перекрити економію води. Вкладення в посудомийну машину не окупиться моментально, але добре допоможе у майбутньому. Залежно від вартості води, придбання такої техніки окупиться за 3-4 роки.

Також варто звернути увагу й на використання техніки в будинку, адже її простоювання теж може накручувати покази лічильника.

Навіть якщо прилад не активний, але включений в мережу, він все одно використовує електроенергію. На безцільне живлення електроприладів в режимі очікування припадає 5-10% від загального енергоспоживання в будинку.

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Для того щоб не вимикати кожен прилад окремо, можна використовувати подовжувач з вимикачем, аби швидко позбавляти електроенергії непотрібну на даний момент техніку.

Ще один хороший метод економії – енергозберігальні лампочки. Вони бувають люмінесцентними, світлодіодними і галогенними. Кожна з них в кілька разів економніше звичайних лампочок, але у кожної з них є свої особливості.

Так, краще відмовитися від установки світлодіодних ламп в звичайних квартирах, оскільки для реальної економії їх потрібно встановити досить багато, і вони повинні безперервно працювати хоча б по 6 годин на день.

Для звичайної квартири краще зупинитися на люмінесцентних або галогенних лампах. Люмінесцентна лампа споживає приблизно в 5 разів менше електроенергії і прослужить вам близько 4-7 років в залежності від частоти використання.

Для пристойної економії знадобиться, щоб такі лампи працювали хоча б по 3 години на день, тому їх краще встановлювати в ті кімнати, де часто горить світло. Також, через те, що в лампах міститься ртуть, з ними потрібно обережно поводитися.

Для місць, які освітлюються не часто або світло там вмикається всього на кілька хвилин, краще обрати галогенні лампи. Вони в 2 рази економніші за звичайні лампи і прослужать в 2 рази довше. Їх краще використовувати для організації локального підсвічування (світильники, настільні лампи, тощо).

Всі ці рішення допоможуть пристойно заощадити на комуналці в довгостроковій перспективі, якщо ви готові вкластися в них.

Утеплення квартири

Утеплення квартири допомагає не тільки відчувати себе тепліше взимку, але й трохи заощадити на платіжках за опалення.

Почати можна з утеплення стін, яке буває внутрішнім і зовнішнім й у кожного з них є низка своїх переваг та недоліків. Вирішивши утеплити стіни зсередини можна сподіватися на такі переваги:

кімната швидше нагріватиметься;

можна робити разом з внутрішнім ремонтом;

є можливість зробити самому;

не потрібно міняти фасад.

З мінусів можна виділити наступне:

кімната швидше охолоджується вночі;

внутрішній розмір приміщення сильно зменшиться;

стіна повністю промерзатиме;

необхідна додаткова вентиляція;

допущені при монтажі помилки можуть привести до появи цвілі.

Такий метод дозволить підвищити температуру в квартирі на 2-3 градуси, і він трохи економніший за зовнішнє утеплення квартири. Крім того, бувають ситуації, коли утеплити квартиру зовні просто неможливо, а тому такий варіант стає єдиним.

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Як правило, стіни при такому методі утеплюють пінопластом. Ціна за квадратний метр, залежно від фірми, складе десь 300-400 грн.

При використанні зовнішнього утеплення можна виділити наступні позитивні сторони:

приміщення довше зберігає тепло;

температура в квартирі стабільна;

захищає стіни від зовнішніх чинників, чим продовжує термін їхньої служби;

З негативних чинників можна назвати:

збільшений час для прогрівання квартири;

у багатоповерхових будинках неможливо провести зовнішнє утеплення самостійно;

може бути утеплений не весь фасад (точкове утеплення).

Точкове утеплення несе особливо велику небезпеку, адже через нього може відбуватися руйнування капітальної стіни на стику утепленої та неутепленої поверхні. Крім того, якщо не всі мешканці будинку хочуть утеплювати стіни, то робота обійдеться набагато дорожче.

Зовнішнє утеплення стін обійдеться приблизно в 400-500 грн за квадратний метр, а у деяких фірм ціна починається від 500 грн за квадрат.

Якщо ж ви вважаєте, що одного утеплення стін для квартири не достатньо, то можна зайнятися й утепленням двері. Зробити можна це самостійно, при наявності досвіду або ж звернутися за допомогою до кваліфікованих майстрів.

При рішенні зробити це самостійно, вам знадобиться теплоізоляційний матеріал (мінеральна вата, поролон). Доведеться обшити конструкцію плитою ДВП, на поверхню якої приклеюють утеплювач, а потім зробити каркас з дерев’яних брусів. Між ними й укладатиметься теплоізоляція, після чого все потрібно обшити декоруючим матеріалом.

Якщо ж ризикувати не хочеться, то краще звернутися до професіоналів, послуги яких коштуватимуть від 450 до 1500 грн без урахування проведених робіт.

Енергокредит

Якщо ж грошей на чергове покращення енергоефективності вам не вистачає, то варто згадати, що з жовтня 2014 року в Україні функціонує урядова програма “теплих” кредитів.

Програма дозволяє отримати відшкодування в наступних розмірах:

20% суми кредиту (але не більше 12 тис. грн) на придбання негазових/неелектричних котлів для фізичних осіб;

35% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн) на придбання енергоефективного обладнання/матеріалів для фізичних осіб – власників приватних будинків;

40% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн. в розрахунку на одну квартиру) для ОСББ/ЖБК, як юридичних осіб, для загальнобудинкових заходів.

Видавати подібні кредити на сьогоднішній день уповноважені ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк та Укрексімбанк.

Щоб отримати “теплий” кредит, потрібно звернутися в банк і надати необхідний пакет документів, який кожен банк встановлює самостійно.

Після отримання коштів та виконання робіт потрібно буде надати відповідні акти, щоб підтвердити цільове використання кредиту. Варто наголосити, що процес відшкодування коштів може тривати до 2 місяців.

Проте в кінці серпня 2018 року з’явилося повідомлення про те, що українці використали теплі кредити і на них виділять більше грошей наступного року. Нещодавно стало відомо, що український уряд прийняв рішення виділити іще 100 млн грн. на послугу.

Їх можна використати тим, у кого в квартирі не достатньо тепло у холодну пору року. Якщо ж у вас вдома 22° тепла взимку і ви хочете підвищити цей показник, то у теплому кредиті можуть відмовити.

До слова, прем’єр-міністр Володимир Гройсман стримуватиме питання підвищення ціни на газ на 36,5%, оскільки воно є для нього принциповим.